WADA торопит Москву с ответом по восстановлению РУСАДА

Глазго, Великобритания, , 12:29 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает как можно быстрее получить ответ российской стороны на предложения по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди.

Организации нужно получить ответ до 25 августа. В этот день в Лондоне пройдет заседание комитета по соответствию WADA, руководит которым Джонатан Тейлор. Опираясь на предоставленные сведения, комитет выдаст рекомендации исполкому WADA, который 20 сентября будет рассматривать вопрос о восстановлении РУСАДА.

«Я бы хотел получить ответ как можно быстрее, поскольку 25 августа в Лондоне состоится заседание комитета по соответствию», — сказал Риди в интервью ТАСС.

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Если Россия согласится на два ранее разработанных предложения, комитет по соответствию попросит WADA считать РУСАДА соответствующей кодексу. Это может быть сделано в сентябре, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году после допингового скандала с российскими легкоатлетами РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA. Решение о восстановлении организации не раз переносилось. До последнего времени Москва не выполнила два требования: предоставить доступ к пробам в московской лаборатории и признать, что в 2011—2015 годах в антидопинговой системе РФ имели место манипуляции.

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