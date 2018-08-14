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Глава Госдепа провел переговоры с наследником трона Саудовской Аравии

Политика

Стороны обсудили совместные действия на территории Ближнего Востока

Вашингтон, 14 августа 2018, 12:20 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провели телефонный разговор, сообщает 14 августа Al Arabia.

Во время переговоров стороны обсудили международную повестку дня, а также региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Помпео поблагодарил поддержку Эр-Рияда в военной операции США на севере Сирии. Также стороны коснулись ситуаций в Ираке, Афганистане и Йемене.

Напомним, Саудовская Аравия является ключевым союзником США на территории Ближнего Востока, стороны совместно действуют, в частности, на территории Йемена, поддерживает военных, сражающихся с хуситами.

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США и Саудовская Аравия
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