Джоко Видодо: нужно избежать экономических последствий турецкого кризиса

Джакарта, , 12:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил министрам о влиянии глобальной экономической неопределенности, включая экономическую ситуацию в Турции, сообщает Antaranews.

«Напоминаю, что укрепление валютных резервов очень важно, и мы должны сделать так, чтобы наша экономика могла противостоять глобальной экономической неопределенности, включая экономическую ситуацию в Турции», — заявил президент на открытии заседания кабинета министров в Президентском дворце в Джакарте.

Глава государства отметил, что с финансовой стороны, в настоящее время, министерство финансов тщательно управляет государственным бюджетом. Нынешний дефицит госбюджета составляет 2,12%, а в 2019 году он упадет ниже двух процентов.

Джоко Видодо призвал контролировать импорт со стороны министерства торговли и генерального директората таможни. Президент также напомнил о необходимости увеличения шагов по стимулированию экспорта и инвестиций.

Ранее, министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что продолжит следить за развитием событий на финансовом рынке Турции, учитывая, что все стороны полагают, что кризис в Турции может повлиять на экономику развивающихся стран, в том числе и Индонезии.

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