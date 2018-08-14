Вторник, 14 Августа 2018 года
12:10:36 МСК

Школьник баллотируется в губернаторы американского штата Вермонт

Политика

14-летний мальчик воспользовался тем, что конституция штата не накладывает возрастные ограничения для кандидатов

Монтпилиер, США, 14 августа 2018, 12:00 — REGNUM  14-летний американский школьник Итан Зоннеборн баллотируется в губернаторы штата Вермонт, пишет газета Kurier.

Находчивый подросток использует лазейку в конституции штата, которая не устанавливает возрастные ограничения для кандидатов. Главное требование — чтобы кандидат прожил в Вермонте не менее 4 лет. Зоннеборн живет здесь уже 14.

Он отождествляет себя с прогрессивным крылом демократов и представляет на своем сайте реформы здравоохранения, образования и экономики.

«Я думаю, я — тот кандидат, который лучше всего представляет те изменения, в которых мы нуждаемся», — сказал Итан Зоннеборн на телевидении.

Надеющийся на переизбрание действующий губернатор-республиканец Фил Скотт похвалил зрелость и интересы своего соперника, но призвал пересмотреть законы. По его мнению, губернатор должен быть по крайней мере «в состоянии получить водительские права».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить