Школьник баллотируется в губернаторы американского штата Вермонт

Монтпилиер, США, , 12:00 — REGNUM 14-летний американский школьник Итан Зоннеборн баллотируется в губернаторы штата Вермонт, пишет газета Kurier.

Находчивый подросток использует лазейку в конституции штата, которая не устанавливает возрастные ограничения для кандидатов. Главное требование — чтобы кандидат прожил в Вермонте не менее 4 лет. Зоннеборн живет здесь уже 14.

Он отождествляет себя с прогрессивным крылом демократов и представляет на своем сайте реформы здравоохранения, образования и экономики.

«Я думаю, я — тот кандидат, который лучше всего представляет те изменения, в которых мы нуждаемся», — сказал Итан Зоннеборн на телевидении.

Надеющийся на переизбрание действующий губернатор-республиканец Фил Скотт похвалил зрелость и интересы своего соперника, но призвал пересмотреть законы. По его мнению, губернатор должен быть по крайней мере «в состоянии получить водительские права».