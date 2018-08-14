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В Донбассе начнут вести учет украинских «волонтеров»

Политика

Имущество, ввозимое «волонтерами» в Донбасс, также будет подлежать учету

Киев, 14 августа 2018, 11:53 — REGNUM  Украинским «волонтерам» придется проходить аккредитацию для того, чтобы работать в Донбассе, заявил начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, сообщают 14 августа «Украинские новости».

По его словам, в зоне «операции объединенных сил» («ООС») будет введена система аккредитации «волонтеров». Теперь им придется предоставлять свои персональные данные и проходить проверки перед тем, как попасть в зону «ООС». Также имущество, ввозимое «волонтерами» в Донбасс, будет подлежать учету. Ноздрачев отметил, что в ВСУ создадут реестр «волонтеров» для этих целей.

Напомним, ранее «волонтеры» решили «воевать» с войсками Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) при помощи гимна Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ решили захватить ДНР и ЛНР при помощи гимна Украины

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Война в Донбассе
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