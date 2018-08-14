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Ярославская прокуратура проверит законность назначения главы с судимостью

Политика

Поводом стали публикации в СМИ

Ярославская прокуратура проверит законность назначения главы с судимостью
Прокуратура Ярославской области

Ярославль, 14 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Прокуратора Ярославля начала проверку законности назначения на должность главы Кировского и Ленинского районов Георгия Гудымы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Проверка будет проводиться совместно прокуратурой города и области. Причиной ее стали публикации в СМИ, которые придали широкой огласки факт судимости главы центра Ярославля. Как ранее писало ИА REGNUM, Георгий Гудыма был в марте этого года осужден на 3 года лишения свободы условно за избиение полицейского. Закон о госслужбе запрещает лицам с судимостью занимать государственные должности, а закон о муниципальной службе прямого заперта не имеет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Что происходит?» — ярославцы о судимом главе района

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