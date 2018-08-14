На выборах на Украине не будет электоральных расколов — эксперт

Киев, , 11:40 — REGNUM В 2019 году президентские и парламентские выборы на Украине пройдут без больших электоральных расколов на восток и запад. Об этом на своей странице в Фейсбуке отметил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Почему такие низкие рейтинги у всех кандидатов в президенты? Самый простой ответ — в разочарованиях людей. Бесспорно разочарование и недоверие к политикам высокое. Но если посмотреть на ситуацию так сказать технологически. На сегодняшний предстартовый момент рейтинги кандидатов в президенты — это скорее индикатор их публичности, пиарности и позиционности. Политики еще не начали активной работы, отсюда рейтинги больше персональные, чем электоральные. Будущие выборы интересны тем, что уже не будет больших электоральных расколов на восток и запад. Политикам придется искать новые электоральные ниши, формировать новые электоральные линии размежевания», — считает Карасев.

По его словам, лидер партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко имеет хорошие шансы выйти во второй тур президентской гонки.

«Посмотрим на соцрейтинги топовых политиков. Тимошенко стала лидером рейтингов как раз за счет персонального рейтинга плюс своего лояльного избирателя. Этот задел открывает ей возможности выхода во второй тур. Когда кандидат в президенты Порошенко в 2014 г. победил в первом туре, это было голосование за легитимного президента, по сути чиновника, который восстановит легитимность в государстве. Несмотря на победу в первом туре, у Порошенко нет своего лояльного избирателя. А невысокий рейтинг президента равен поддержки «партии власти», — пояснил Карасев.

Он сообщил, что хорошими стартовыми рейтингами обладают экс-министр обороны Анатолий Гриценко, шоумен Владимир Зеленский, певец Святослав Вакарчук и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«А как обстоят дела у новых сил? Неплохие стартовые рейтинги у Гриценко, Вакарчука, Зеленского, Рабиновича. Понятно, что эти кандидаты свое возможное участие в президентских выборах рассматривают как вклад в будущую парламентскую гонку. Но тогда должна быть работа с людьми, поиск своего избирателя, строительство партии. Пока активной работы не видно, разве что Рабинович хочет в медиа-инкубаторе вырастить кандидата», — добавил Карасев.

Политолог призвал политсилы уйти на предстоящих выборах от постсоветских расколов по регионам, языку.

«Есть и другие примеры стратегий. Когда идут не от персоны, а от партии. Подобные стратегии у небольших партий, которые работают с избирателем, ищут свою электоральную нишу, пробуют силы в выборах в ОТГ (объединенные территориальные громады). Это и Аграрная партия, и УКРОП… Важная миссия следующего выборного цикла — переформатировать электоральное поле, уйти от постсоветских расколов по регионам, языку. Именно этим будут интересны будущие президентская и парламентская кампании», — подытожил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные последнего социсследования. По данным группы, лидером президентской гонки на Украине является глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы поддержать 10,7%, лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5%, президента Петра Порошенко — 8,3%, шоумена Владимира Зеленского — 8%, певца Святослава Вакарчука — 8%, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 5,9%.

Отмечается, что каждый пятый респондент не определился с выбором. При этом почти половина опрошенных однозначно намерены голосовать на выборах президента, еще каждый пятый скорее да, чем нет.

Антирейтинг продолжает возглавлять Порошенко: 50,4% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Тимошенко, Ляшко и экс-премьера Арсения Яценюка не поддержали бы ни в коем случае 26−29%.

Социологический опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» с 20 июля по 3 августа 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена по возрасту, полу, регионами и типом поселения. Было опрошено 2000 респондентов. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.