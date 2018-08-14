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В Киеве заявили, что полностью оплачивают участие ВСУ в миссиях НАТО и ЕС

Политика

Финансирование идет на содержание личного состава ВСУ и на общие взносы

В Киеве заявили, что полностью оплачивают участие ВСУ в миссиях НАТО и ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 14 августа 2018, 11:35 — REGNUM  Киев самостоятельно оплачивает участие украинских войск в миротворческих миссиях НАТО и ЕС, заявил врио начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Валентин Левчик, сообщают 14 августа «Украинские новости».

По его словам, участие украинских солдат и офицеров в миротворческих миссиях никем не оплачивается — финансирование таких операций полностью лежит на плечах самих стран-участниц. Левчик отметил, что государство оплачивает содержание личного состава ВСУ во время участия в миссиях НАТО, расходы на поддержание жизнедеятельности, общие взносы и иные траты.

Напомним, украинские войска участвуют в пяти миротворческих миссиях ООН: в Демократической Республике Конго, Судане, Южном Судане, Кипре и Косово.

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