Конференция АСЕАН — Китай по проблеме киберпреступности стартовала в Брунее

Бандар-Сери-Бегаван, , 11:43 — REGNUM Заместитель генерального прокурора Республики Индонезии посетил встречу генпрокуроров стран АСЕАН и Китая в Брунее для обсуждения проблемы киберпреступности, сообщает Antaranews.

Конференция продлится с 14 по 15 августа 2018 года.

Доступ к Интернету непрерывно растет, и это очень эффективно используют преступники.

«По этой причине Бруней, как и другие страны АСЕАН, должен быть подготовлен к этому технологическому прогрессу. Одних правил недостаточно, их необходимо дополнить соответствующими программами, чтобы предотвратить случаи киберпреступности», — заявил генеральный прокурор Брунея.

Он отметил, что в этом деле необходимо также призывать людей правильно использовать Интернет, чтобы общественность была осведомлена и защищена.

Заместитель генерального прокурора Республики Индонезии выступил с докладом об усилиях Индонезии по борьбе с киберпреступностью.

Напомним, Индонезия и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании в этой области.

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