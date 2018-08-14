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Эр-Рияд отпустил на свободу трех иранских рыбаков

Политика

После переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств

Эр-Рияд отпустил на свободу трех иранских рыбаков
Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР
Освобождение

Тегеран, 14 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии отпустили трех граждан Ирана, задержанных в 2017 году, сообщает 14 августа Reuters.

Трое иранских рыбаков были задержаны в июне 2017 года за ловлю рыбы в акватории Саудовской Аравии. После переговоров на уровне министров иностранных дел, граждане Исламской республики были отпущены.

Напомним, несмотря на подобный дружественный акт, отношения между Тегераном и Эр-Риядом остаются напряженными. Королевство обвиняет Иран в терроризме, а также в спонсировании террористических организаций, обвинения со стороны Исламской республики аналогичны.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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