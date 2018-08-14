Киев получит €15,5 млн от ЕС на реформу госуправления

Киев, , 11:33 — REGNUM Украинский бюджет пополнят €15,5 млн от Евросоюза. Средства предназначены для реформирования сектора госуправления, сообщает 14 августа пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

По итогам 2017 года был отмечен ощутимый прогресс в деле внедрения госреформы, пояснил временный поверенный в делах ЕС на Украине Томас Фрелесен. Признанием тому служит решение о выделении указанной суммы из общего объема обязательств ЕС по поддержке реформы.

Средства поступят в государственный бюджет Украины на 2018 год. Общая сумма обязательств составляет €90 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Киев получил от ЕС на реформу госуправления первый транш. Он составил €10 млн.

Читайте также: Евросоюз даст Украине 100 млн евро на реформу госуправления