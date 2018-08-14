Киргизия и Узбекистан договорились обменяться земельными участками

Бишкек, , 11:29 — REGNUM Соседними земельными участками обменяются Киргизия и Узбекистан в рамках делимитации границы, сообщает 14 августа RT.

Согласно сообщению, Бишкек согласился предоставить Узбекистану киргизскую сельскую управу Барак, являющуюся крупнейшим эксклавом Киргизии. В свою очередь, Ташкент согласился передать Киргизии в обмен на Барак участок земли, равный по площади. Земельный участок, передаваемый Бишкеку, соприкасается с Ак-Ташской сельской управой Киргизии.

Отмечается, что процесс обмена землями происходит при согласии местных жителей.

Напомним, общая протяженность киргизско-узбекистанской границы составляет 1,378 тыс. км, при этом на ней имеются 58 спорных участков. Большинство из них на данный момент согласованы, а спорные моменты всегда разрешаются мирным путем.

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