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Киргизия и Узбекистан договорились обменяться земельными участками

Политика

Бишкек передаст свой крупнейший эксклав, Ташкент отдаст взамен равноценный участок земли

Бишкек, 14 августа 2018, 11:29 — REGNUM  Соседними земельными участками обменяются Киргизия и Узбекистан в рамках делимитации границы, сообщает 14 августа RT.

Согласно сообщению, Бишкек согласился предоставить Узбекистану киргизскую сельскую управу Барак, являющуюся крупнейшим эксклавом Киргизии. В свою очередь, Ташкент согласился передать Киргизии в обмен на Барак участок земли, равный по площади. Земельный участок, передаваемый Бишкеку, соприкасается с Ак-Ташской сельской управой Киргизии.

Отмечается, что процесс обмена землями происходит при согласии местных жителей.

Напомним, общая протяженность киргизско-узбекистанской границы составляет 1,378 тыс. км, при этом на ней имеются 58 спорных участков. Большинство из них на данный момент согласованы, а спорные моменты всегда разрешаются мирным путем.

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Узбекско-киргизские отношения
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