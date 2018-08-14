«Закрытое открытое небо»: США приостановили сотрудничество с РФ

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Соединённые Штаты приостановили сотрудничество с Россией в рамках международного договора по открытому небу. Об этом говорится в тексте закона о военном бюджете США на 2019 год, подписанном американским президентом Дональдом Трампом.

В документе отмечается, что указанные ограничения могут быть отменены в том случае, если Москва будет соблюдать все условия договора, которые в настоящее время, якобы, не соблюдаются в полной мере. Для возобновления сотрудничества со стороны США требуется, чтобы Дональд Трамп направил в американский конгресс сертификат, подтверждающий, что все пункты договора российской стороной соблюдены. Оценивать выполнение указанного требования будет госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») заявил, что в ответ на действия США по «заморозке» участия в договоре по открытому небу Россия также должна приостановить свое участие в нём.

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