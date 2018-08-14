Челябинский Миасс решил возглавить врио главы города

Миасс, Челябинская область, , 11:00 — REGNUM В южноуральском Миассе появился первый кандидат на пост главы города. Документы сдал Григорий Тонких, который сейчас временно исполняет обязанности мэра.

Напомним, сейчас идёт второй конкурс на пост мэра Миасса. Первый был сорван — большинство депутатов 5 июля не поддержали ни одного из двоих кандидатов и просто испортили бюллетени.

Сейчас приём документов от кандидатов идёт до 20 августа. 26 сентября конкурсная комиссия определит двоих кандидатов на пост мэра. Затем своё слово скажут депутаты.

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