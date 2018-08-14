МИД Франции осудил атаки на силы безопасности в Иордании

Париж, 14 августа 2018, 10:50 — REGNUM МИД Франции осудил нападения на иорданские силы безопасности в Фухейсе 10 августа и в городе Салт 11 августа, что привело к многочисленным жертвам.
Франция выражает самые искренние соболезнования иорданским властям и семьям погибших.
Франция поддерживает усилия Иордании в борьбе с терроризмом.
Напомним, 10 августа в Иордании произошел теракт в результате которого пострадали шесть представителей правоохранительных сил. 11 августа началась операция по нейтрализации причастных к теракту экстремистов.
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