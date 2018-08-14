НАТО станет чаще проводить учения в Черном море вместе с Украиной и Грузией

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM США планируют увеличить количество проводимых учений НАТО в Черном Море, сообщает 14 августа УНН.

Согласно сообщению, соответствующее решение описано в законе об ассигнованиях на военные нужды США. В нем говорится, что НАТО должен рассмотреть возможность увеличить количество проводимых учений в Черном море при участии Украины и Грузии.

Напомним, закон США о военных расходах подписал 13 августа президент страны Дональд Трамп. Помимо учений НАТО, в законе также говорится о необходимости составит список лиц, против которых будут введены санкции за «причастность к деятельности в пользу российского оборонного сектора».

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