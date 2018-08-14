В Сирии зафиксированы 17 нарушений перемирия за сутки

Москва, , 10:40 — REGNUM Минобороны РФ оценило обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную. В течение суток 13 августа произошло 17 нарушений режима прекращения огня, говорится в опубликованном 14 августа информационном бюллетене российского оборонного ведомства.

При этом 13 нарушений перемирия зафиксированы российскими военными, еще четыре — представителями Турции. В провинции Латакия перемирие было нарушено пять раз, в Алеппо — восемь, в Идлибе — три, в Хаме — один.

Центр по примирению враждующих сторон осуществил одну гуманитарную акцию — жители лагеря Хирджилла под Дамаском получили 860 продовольственных наборов весом 3,7 тонны, 60 людям медики оказали помощь.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось прежним — 2518.

Читайте также: ООН: В Сирии за выходные дни убиты более 130 мирных жителей

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: боевики не прекращают обстрелов позиций сирийской армии