Встреча Путина и Трампа превзошла ожидания Москвы — CNN

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки превзошли ожидания российской стороны. К такому выводу пришли американские разведслужбы и их коллеги из других западных стран, сообщает телекомпания CNN.

Два источника в разведсообществе США отметили, что особенное удовлетворение Москвы вызвала совместная пресс-конференция глав РФ и США, которая прошла после их встречи с глазу на глаз и переговоров в расширенном составе. Так, Трамп высказался не в пользу спецслужб США и политики Вашингтона в целом, заявив, что «США повели себя глупо», когда не пошли навстречу России.

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В целом саммит превзошел ожидания Москвы, однако российское руководство надеялось на более дружественные действия Трампа после саммита, считают западные спецслужбы.

Телекомпании отказали в комментарии на этот счет в Национальной разведке США, из Белого дома на запрос еще не ответили.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки. Переговоры глав государств проиизошли впервые в полном формате с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году.

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