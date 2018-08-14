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Мусорная отставка – в Симферополе уволен чиновник, отвечающий за ЖКХ

Политика

Валерий Гуменюк покидает свой пост после коллапса с вывозом мусора в городе

Симферополь, 14 августа 2018, 09:50 — REGNUM  Заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк, отвечающий за сферу ЖКХ, уволен после больших проблем с уборкой и организацией вывоза мусора в крымской столице. Об этом журналистам 14 августа сообщил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

«Замглавы администрации города уволен за провал работы по уборке мусора. Глава Крыма Сергей Аксёнов также попросил прокуратуру провести проверку хозяйственно-финансовой деятельности компании по вывозу мусора «Экоград», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Симферополя ранее признали, что ситуация со стихийными свалками в Симферополе достигла размеров бедствия из-за несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок.

Валерий Гуменюк накануне сообщал, что большая часть мусороуборочной спецтехники по-прежнему находится в ремонте.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Симферополя: ситуация с мусором в городе остаётся тяжёлой

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