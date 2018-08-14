Имран Хан поздравил Пакистан с Днем независимости

Исламабад, , 09:54 — REGNUM Председатель партии «Техрик-э-Инсаф» Имран Хан поздравил народ Пакистана с Днем независимости, сообщает 14 августа Geo TV.

«14 августа 2018 года я наполнен большим оптимизмом. Несмотря на коррупцию и экономический кризис я знаю, что мы едины в своем стремлении сделать Пакистан великой нацией», — написал на своей страничке в Twitter лидер крупнейшей партии парламента.

Напомним, по итогам недавно прошедших парламентских выборов в Пакистане, партия Имран Хана завоевала большинство мест в законодательном органе страны. Бывшая звезда крикета ожидает своего избрания на должность премьер-министра страны.

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