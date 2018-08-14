Индонезия и Великобритания наладили сотрудничество по кибербезопасности

Джакарта, , 09:29 — REGNUM Правительства Индонезии и Великобритании наладили сотрудничество в области кибербезопасности путем подписания меморандума о взаимопонимании, сообщает Antaranews.

Подписание меморандума состоялось между главным агентством по безопасности Индонезии и министром азиатско-тихоокеанского отдела МИД Великобритании в министерстве иностранных дел Индонезии в Джакарте.

«Мы стали свидетелями подписания сотрудничества в области кибербезопасности между Индонезией и Великобританией. Это сотрудничество довольно прогрессивно по сравнению с другими странами», — заявил замминистра иностранных дел Индонезии А. М. Фахир.

Одним из мероприятий, которые будут осуществляться правительствами двух стран в рамках сотрудничества, является диалог по кибербезопасности.

Кроме того, правительства Индонезии и Великобритании будут также совместно заниматься разработкой и внедрением стратегий по кибербезопасности, повышением осведомленности и обучением в этой области.

Британский министр Марк Филд заявил, что «сегодня меморандум является лишь отправной точкой, а в будущем мы построим более конкретное сотрудничество».