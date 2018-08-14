Талибы* захватили военную базу на севере Афганистана

Кабул, , 09:26 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военную базу в Афганистане, сообщает 14 августа Al Jazeera.

В результате боев по меньшей мере 10 военных погибло, 15 получили ранения и десятки военнослужащих были захвачены в плен. Также боевики захватили военную технику и боеприпасы.

База в провинции Фарьяб до сих пор находится под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), военные не могут на нее пробиться.

Напомним, нападение на военную базу на севере страны совпало с боями за город Газни на юго-востоке Афганистана. В ходе продолжающихся масштабных столкновений погибли сотни людей с обеих сторон.

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