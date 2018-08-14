Экс-управделами правительства Алтайского края арестован за взятку

Барнаул, , 09:28 — REGNUM Уголовное дело о коррупции возбуждено в отношении бывшего руководителя управления делами губернатора и правительства Алтайского края. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Алексея Белобородова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2013—2016 годах чиновник заключил с одной из компаний госконтракты на сумму более 94 млн рублей. Руководитель фирмы «отблагодарил» подозреваемого на 2,7 млн рублей.

В сентябре 2017 года в отношении Белобородова возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ, «Превышение должностных полномочий». В этом случае речь идет о незаконном расходовании более 18 млн рублей из бюджета.

Белобородова отстранили от занимаемой должности, а позже уволили. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

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