На высшее почётное звание Чебоксар претендуют семь человек

Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 14 августа, на очередном заседании городского собрания депутатов выберут почётного гражданина Чебоксар. На это звание претендуют семь человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Кандидаты на высшее почётное звание Чебоксар выдвинуты от общественных организаций, районных администраций, совета старейшин, а также муниципальных структур. Пятерых кандидатов выдвинула столичная мэрия. Это легендарная актриса чувашского драмтеатра Вера Кузьмина, удостоенная в этом году «Золотой маски», радиожурналист Николай Мулянов, мастер спорта по боксу Валерий Львов, руководитель национального фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова, экс-министр труда и бывший вице-мэр Чебоксар Крета Валицкая. Педагогический вуз выдвинул народного артиста России Петра Заломнова, организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с администрацией Чебоксар — бывшего партийного и государственного деятеля Александра Петрова.

Почётного гражданина Чебоксар выберут сегодня, 14 августа, на городском собрании. Чествование состоится в рамках празднования Дня города 16 августа.

В настоящее время звание «Почётный гражданин» присвоено 34 чебоксарцам.

Как сообщало ИА REGNUM, «Почётный гражданин города Чебоксары» является высшим почётным званием столицы. Оно присуждается за «выдающиеся заслуги, направленные на пользу города», а также за большой вклад в трудовую, культурную, научную и общественно-политическую жизнь города. Для почётных граждан города Чебоксары установлен ряд льгот — в частности, они ежемесячно получают по 3 тыс. рублей выплаты, бесплатно ездят в общественном транспорте, имеют право на «безотлагательный приём» руководства столицы, также могут вносить в парламент свои предложения по ряду ключевых вопросов жизни города.