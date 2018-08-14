В Бурятии уходит в отставку министр по развитию транспорта

Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал приказ об увольнении по собственному желанию министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Сергея Козлова. Об этом ИА REGNUM сообщили в сегодня, 13 августа, в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что Козлов покидает пост министра с 15 августа 2018 года.

Цыденов поблагодарил Сергея Козлова «за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие республики».

Справка: Сергей Козлов родился 13 декабря 1977 года в Северобайкальске. Окончил ВСГТУ. Трудовой путь начинал в МУП «Городские электрические сети». С 2005 года работал в администрации Октябрьского района города Улан-Удэ. Затем стал председателем комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. В 2009 году назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году Сергей Козлов получил от Алексея Цыденова «официальный выговор» за то, что не выполнил поручение по привлечению в регион авиакомпании «Победа».

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