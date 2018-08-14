Киев, , 08:43 — REGNUM Вместе с принятием «нормандского формата» в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Украина утратила свою субъектность, передав её Германии и Франции. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил внефракционный депутат украинской Верховной рады Виктор Балога.

По его словам, «нормандский формат» (переговоры по конфликту на Украине с участием представителей России, Германии, Франции и Украины) не работает, поскольку и Германия, и Франция «делают и вашим, и нашим».

«Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам. Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России», — цитирует слова нардепа издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экс-президент Виктор Ющенко назвал граждан своей страны «рабами» и предложил им определиться по вопросу: воюет ли Украина с Россией. Он также подчеркнул, что главным торговым партнёром Киева до сих пор остаётся Москва — и это свидетельствует о том, что Украина «до сих пор не поняла» сути стоящего перед государством вызова.

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