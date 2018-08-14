Выборы в Мали: Сумайла Сиссе не согласен с поражением

Бамако, , 08:45 — REGNUM Кандидат от оппозиции в Мали Сумайла Сиссе не согласен с поражением во втором туре президентских выборов, призывая страну противостоять «диктатуре мошенничества», сообщает агентство France-Presse.

Результаты поединка между избранным президентом Ибрагимом Бубакаром Кейтой и его противником Сумайлой Сиссе должны быть объявлены в середине недели Конституционным судом, но «мы уже отвергаем эти результаты», — заявил Сумайла Сиссе с балкона своего загородного дома.

Наблюдательная миссия ЕС должна представить свой предварительный отчет о проведении второго тура голосования во вторник, 14 августа, в 11:00 по местному времени.

Избранный президент приступит к работе в начале сентября. Перед ним стоит тяжелая задача возобновить мирное соглашение, заключенное в 2015 году с повстанцами, возглавляемыми туарегами.

«Я призываю всех малийцев восстать. Мы не примем диктатуру мошенничества», — заявил перед своими активистами Сумайла Сиссе, обвинив власть в неправильном подсчете голосов. По его словам, было зачислено 51,93% голосов вместо 47,53% за уходящего президента.

Второй тур выборов был проведен в более спокойной обстановке, чем первый. Только 490 избирательных участков из 23 000 не смогли открыться, наполовину меньше, чем 29 июля.

Напомним, второй тур выборов прошел 12 августа. За пост президента боролись действующий глава государства Ибрагим Бубакар и кандидат от оппозиции Сумайла Сиссе.

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