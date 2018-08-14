«Не кормите русского медведя»: США научили ЕС, где нужно брать газ

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Трансадриатический газопровод (TAP) из Азербайджана в Италию может несколько снизить зависимость стран Евросоюза от поставок газа из России, считает конгрессмен США от Республиканской партии Девин Нунес. Об этом пишет Washington Examiner.

По словам политика, для того, чтобы ослабить зависимость ЕС от российского сырья, Соединенные Штаты могут экспортировать в ЕС больше сжиженного газа, кроме того, свой экспорт мог бы нарастить и Азербайджан — в том случае, если будет построен газопровод.

«С этой газовой магистралью у ЕС появится два надёжных источника газа, которые, как я думаю, действительно окажут влияние на Германию (в связи с «Северным потоком — 2», прим. ИА REGNUM ), чтобы не быть зависимым от российского газа и не продолжать кормить русского медведя», — подчеркнул Нунес.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня директор центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Азербайджана Фархад Мамедов заявил, что Трансадриатический газопровод — не внутреннее дело Италии, а проект общеевропейского масштаба, который находится в полномочиях Европейской комиссии.

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