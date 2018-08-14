Выборы в Якутии: независимые дебаты и НВК «Саха» — это несовместимо?

Якутск, , 08:06 — REGNUM В Якутии выбирают площадку для проведения открытых дебатов между всеми кандидатами в главы Якутска. По мнение политолога и журналиста республики Виталия Обедина, НВК «Саха» для такого общения оппонентов не подходит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Готовность кандидата к дебатам — это хорошо, — подчеркнул эксперт. — И сами дебаты — хорошо. Есть ровно одна проблема — Александр Саввинов предлагает дебатировать на НВК «Саха». А дебаты и НВК «Саха» это, увы, «два разных человека». Формат государственного телевидения не подразумевает прямого общения кандидатов друг с другом. Вместо этого они общаются с ведущим, который задает каждому свои вопросы. При этом подборка вопросов очень, я бы сказал, тенденциозная. Кандидата от власти могут спросить, правда ли он недавно жал руку Путину и тот на него смотрел ласково и улыбался по-отечески? А кандидата, ему противостоящего, — что он думает про WiFi в общественном транспорте. И это, к слову, не шутки, именно так звучали вопросы на «дебатах» в 2012 году».

Ещё одним недостатком НВК «Саха» в качестве площадки для открытых дебатов Виталий Обедин назвал то, что за участие в такой полемике кандидатам придётся дорого заплатить. Год назад минута эфирного времени на телеканале стоила в начале компании 3,5 тыс. рублей, в конце — 7 тыс. рублей.

«Таким образом, 10 минут обойдутся в 35−70 тыс. рублей просто, чтобы на фоне тебя красиво выступил фаворит, за которого топит государственный телеканал», — посчитал Виталий Обедин.

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При этом эксперт подчеркнул, что дебаты — это хорошо, поскольку они позволяют увидеть кандидатов в динамике, услышать, как они формулируют мысли, как отвечают на неожиданные вопросы, как «держат» удар. Поэтому полемику между кандидатами политолог предложил организовать на независимой площадке.

Интересно, что журналист НВК «Саха» Дмитрий Аргунов в соцсетях заверил, что телеканал готов бесплатно предоставлять кандидатам на должность главы Якутска эфирное время для проведения предвыборных мероприятий. На вопрос о том, будет ли ведущий дебатов доверенным лицом главы республики, Аргунов поправил: «Не доверенное. Референтное».

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Как сообщало ИА REGNUM, независимые дебаты между кандидатами в главы Якутска уже проводились в 2017 году. Тогда в них участвовали четыре претендента в мэры: действующий глава Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель вузов Денис Васильев («Справедливая Россия»).

В этот раз, напомним, на должность главы Якутска баллотируются девять кандидатов: спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»).