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ООН: в Ираке и Сирии находятся порядка 20-30 тыс. боевиков ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

ООН: в Ираке и Сирии находятся порядка 20-30 тыс. боевиков ИГИЛ*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Дамаск, 14 августа 2018, 08:07 — REGNUM  По данным доклада Организации Объединенных Наций, в Ираке и Сирии в настоящее время действуют от 20 до 30 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 августа Al Jazeera.

Распределение террористов между двумя государствами примерно равномерное, отмечают эксперты. Среди них значительная доля приходится на иностранных граждан.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 году, когда за короткий промежуток времени захватило обширные территории Ирака и Сирии. В настоящее время деятельность террористов значительно уменьшилась, однако по-прежнему представляет угрозу.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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