«Уточните, вы действительно воюете?»: Ющенко назвал украинцев рабами

Киев, , 07:53 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал граждан своей страны «рабами» и предложил им определиться по вопросу того, воюет ли Украина с Россией. Об этом политик заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, главным торговым партнёром Киева до сих пор остаётся Москва — и это свидетельствует о том, что граждане Украины «до сих пор не поняли» сути стоящего перед ними вызова.

«Россия в 2014 году главный торговый партнер (Украины), в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м. Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освобождать территории? Вы смешны и неадекватны», — цитирует издание слова Ющенко.

Также экс-президент добавил, что в таком состоянии у Украины «нет плана победы».

«Ибо вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что будет использовать весь свой опыт для создания на Украине поместной православной церкви, которая «станет неодолимой духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины».

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