Третий межкорейский саммит состоится 12 или 13 сентября

Сеул, , 07:38 — REGNUM Советник президента Южной Кореи по вопросам объединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чун Ин назвал примерную дату третьего саммита глав Северной и Южной Корей. Встреча состоится в столице КНДР, передает японское агентство Kyodo.

Очередной межкорейский саммит пройдет 12 или 13 сентября, заявил Мун Чун Ин. Местом встречи выбран Пхеньян.

Договоренность о том, что главы Южной Кореи и КНДР встретятся в сентябре, была достигнута 13 августа на переговорах в пограничном пункте Пханмунджом. Однако дата тогда не называлась.

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Как сообщало ИА REGNUM, историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына произошла в Пханмунджоме 27 апреля 2018 года. Итогом переговоров стало подписание совместной декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Месяц спустя, 26 мая, главы государств встретились во второй раз.

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