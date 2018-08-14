Для граждан РФ Минфин придумал новый налог — экологический

Москва, , 07:33 — REGNUM Министерство финансов РФ предложил ввести в России экологический налог. Соответствующий законопроект размещён на портале нормативно-правовых актов. Как следует из пояснительной записки к документу, по сути, экологический налог заменит «действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду».

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Плательщиками налога предлагается признать организации и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, которые наносят ущерб окружающей среде. Исключение сделают для тех компаний и граждан, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы. В этом случае платить налог будут региональные операторы по вывозу ТКО.

Рассчитывать налоговую базу будут через объём или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. При этом для каждого вредного вещества установлены определённые ставки. Например, за тонну азота диоксида придётся заплатить 138,8 рубля, столько же — за тонну карбоната натрия и аммиака, тонна ртути и её соединения обойдётся в 18 244,1 рубля, такая же ставка определена и для свинца и его соединений.

Также в документе поясняется, что проведённый анализ динамики поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет показывает низкую эффективность его взимания. Так, поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет в 2017 году составили 14,2 млрд рублей. На 2018 год они запланированы на уровне 11,6 млрд рулей, на 2019 и 2020 годы 10,3 млрд рублей соответственно. Из-за этого государственные экологические программы приходится финансировать «за счёт иных доходов федерального и региональных бюджетов».

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Экологический налог: за моду на борьбу с выбросами заплатят регионы

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», — отмечают в Минфине.

Публичное обсуждение документа продлится до 31 августа. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал ИА REGNUM ввести экологический налог для производителей сигарет из-за вреда для окружающей среды, в том числе от выбрасываемых курильщиками окурков, в начале июля 2018 года предложило Министерство здравоохранения России. В ведомстве считают, что введение такого налога может стать действенной мерой по улучшению экологической ситуации в стране, и инициатива могла бы быть включена в национальный проект в сфере экологии.

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