Порт в коммуне Сет готов принять мигрантов, если Париж даст свое согласие

Монпелье, Франция, , 07:30 — REGNUM Директор французского порта в коммуне Сет намерен разместить 141 мигранта, спасенного Aquarius, при условии, что французские власти дадут свое согласие, сообщает Europe1.

Директор порта, бывший министр, член Коммунистической партии Жан-Клод Гейссот предложил принять 141 мигранта, спасенного 10 августа кораблем Aquarius, «если французские власти разрешат».

«Порт в коммуне Сет готов принять беженцев Aquarius, когда французские власти дадут свое согласие», — заявил он, добавив, что «это должно быть во благо жизни и семьи».

В пятницу, 10 августа, корабль неправительственной организации Aquarius спас 141 человека с ливийского побережья. Половина из них — несовершеннолетние и более трети женщин, в основном из Сомали и Эритреи.

Мальта и Италия отказались принять судно в своих портах. Организация призвала европейские государства «взять на себя ответственность». Испания, которая впервые приняла в июне борт с 630 мигрантами, неохотно предлагает свою помощь.

«Мы можем разместить этих мигрантов независимо от времени, но это не может быть осуществлено без согласия французских властей», — настаивал директор порта.

Жан-Клод Гейссот, директор регионального государственного учреждения порта Сет на юге Франции, был министром транспорта (1997−2002) в правительстве Лионеля Жоспена. Он также инициировал закон о борьбе с расизмом, антисемитизмом и ксенофобией 1990 года.

Париж ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС). «Мы обсуждаем этот вопрос с заинтересованными странами, чтобы в полном соответствии с морским правом это судно смогло быстро перейти в ближайшую безопасную гавань», — заявили в Елисейском дворце. Поскольку судно в настоящее время находится между Италией и Мальтой, французские порты не являются самыми близкими.

Напомним, в ходе Европейского совета по миграции в конце июня страны ЕС договорились разделять прибывших мигрантов между странами ЕС. Четыре раза уже европейские страны, включая Францию, соглашались поделить количество прибывших беженцев между собой.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms