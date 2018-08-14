Курды спасли из лап ИГИЛ* семью езидов

Эрбиль, Ирак, , 07:29 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана заявили об освобождении из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) езидской семьи, сообщает 14 августа Kurdistan.ru.

Семья из пяти человек была похищена террористами в августе 2014 года, пробыв, таким образом, в плену четыре года. Вскоре езиды воссоединятся со своими родственниками в провинции Дохук.

Напомним, езиды являются курдским религиозным меньшинством. Верование содержит в себе элементы ислама, христианства, а также автохтонных языческих представлений, что делает езидов наиболее уязвимой общностью перед лицом радикальных религиозных течений.

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