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Курды спасли из лап ИГИЛ* семью езидов

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курды спасли из лап ИГИЛ* семью езидов
Kurdishstruggle
Курды

Эрбиль, Ирак, 14 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана заявили об освобождении из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) езидской семьи, сообщает 14 августа Kurdistan.ru.

Семья из пяти человек была похищена террористами в августе 2014 года, пробыв, таким образом, в плену четыре года. Вскоре езиды воссоединятся со своими родственниками в провинции Дохук.

Напомним, езиды являются курдским религиозным меньшинством. Верование содержит в себе элементы ислама, христианства, а также автохтонных языческих представлений, что делает езидов наиболее уязвимой общностью перед лицом радикальных религиозных течений.

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