Пушков посоветовал Вайкуле, куда ехать вместо Крыма

Москва, , 07:23 — REGNUM Латвийская певица Лайма Вайкуле, заявившая, что не поедет на гастроли в Крым ни за какие деньги, может выступать на полупустых пляжах Юрмалы. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Певица объяснила свое нежелание ехать в Крым запретом на посещение региона «для европейцев». Слова Вайкуле вызвали широкий резонанс, её раскритиковали многие деятели культуры, общественники и политики. В ответ певица заявила, что шокирована и «не представляла, что люди такие звери».

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Вайкуле не нужно видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», написал Пушков, для этого ей достаточно не ездить в Россию, а «петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для «европейцев». Правда, европейцев там нет, и певицу там никто не знает, добавил он.

Якобы существующий запрет на поездки в Крым для граждан Евросоюза Пушков назвал выдумкой и «полной ахинеей».

«Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в том числе Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали — и не раз», — напомнил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Олег Газманов назвал заявления Вайкуле некрасивыми. Артист также заявил, что любой образованный человек, который знает историю, понимает значение для России Крыма и Севастополя.

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