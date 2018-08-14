Трамп одобрил выделение Пентагону рекордных $716 млрд

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп санкционировал выделение Пентагону в 2019 финансовом году порядка $716 млрд. О подписании американским лидером соответствующего закона сообщила 13 августа пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что военный бюджет Соединённых Штатов предусматривает увеличение числа военнослужащих на 15,6 тыс. человек. Всего в сухопутных силах США будут служить более 487 тыс. человек, во флоте — более 335 тыс., в ВВС — более 329 тыс. и в Корпусе морской пехоты США — более 186 тыс.

В бюджете заложено приобретение для нужд ВВС 77 истребителей F-35 и постройка 13 новых боевых кораблей для американского флота. Также в документе предусмотрено выделение Киеву $250 млн «на поддержание обороноспособности» государства и ряд мер, имеющих целью противодействие РФ в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение военного бюджета США на 2019 финансовый год оказалось максимальным за последние 15 лет. Финансирование Пентагона рекордно выросло с 2003 года — оборонный бюджет на 2019 финансовый год составил порядка $716 млрд.

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