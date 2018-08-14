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Президент Боливии осудил визит главы Пентагона в Южную Америку

Политика

Американцы прибывают в регион для кражи ресурсов, считает Эво Моралес

Президент Боливии осудил визит главы Пентагона в Южную Америку
Sebastian Baryli
Эво Моралес

Ла-Пас, 14 августа 2018, 07:23 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес выступил против визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в страны Южной Америки. Об этом политик написал в Twitter 4 августа.

«Мы осуждаем присутствие министра обороны США, «Бешеного пса» Джеймса Мэттиса в интересах его страны. Самый важный интерес Латинской Америки и Карибских островов, зоны мира — отказаться от военных баз США, установленных здесь для кражи наших ресурсов», — написал Эво Моралес на английском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 17 августа Мэттис посетит четыре страны этого континента: Бразилию, Аргентину, Чили и Колумбию.

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США и Боливия
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