The Hill: США придется сделать выбор между Китаем и КНДР

Александр Белов, , 07:43 — REGNUM

В ближайшие месяцы администрации президента США Дональда Трампа необходимо будет сделать трудный выбор в сфере внешнеполитических приоритетов в Азии. Примет ли Вашингтон решение сосредоточить свои усилия на сдерживании растущего Китая, который стремится доминировать в обширном Индо-Тихоокеанском регионом? Или США возьмутся за сдерживание растущего ядерного арсенала Северной Кореи, делая всё возможное, чтобы, по крайней мере, лишить Пхеньян ресурсов, необходимых для производства и поддержания такого оружия? Сделать выбор точно будет нелегко, пишет Гарри Дж. Казианис в статье для американского издания The Hill.

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С одной стороны, Китай дал понять, что намерен изменить международный порядок в Азии. Пекин идет от выдвижения территориальных претензий на отдельные участки океана к созданию вооруженных сил мирового класса, которые могли бы бросит вызов США в будущей войне. Пекин стремится доминировать в Азии, надеясь вытеснить Вашингтон.

С другой стороны, необходимо решить вопрос с северокорейской ядерной программой. Ядерные и ракетные испытания 2017 года доказали всему миру, насколько опасно оружие массового уничтожения, созданное КНДР. С арсеналом, включающим в себя 1 тыс. ракет, химическое и биологическое оружие, а также ядерные боеголовки, северокорейский лидер Ким Чен Ын может уничтожить миллионы людей, не только в Азии, но, возможно, даже в США.

Казалось бы, сделать выбор между эти приоритетными направлениями — это непосильная задача, однако Вашингтон должен его сделать. Маловероятно, что американская администрация сможет одновременно разрешить обе проблемы. Столкнувшись с дилеммой, Вашингтон, скорее всего, сделает всё возможное, чтобы ограничить рост Китая, смирившись с ситуацией на Корейском полуострове, без официального признания права КНДР на разработку собственной ядерной программы.

Причины такого выбора довольно просто объяснить. Политика «максимального давления» Трампа в отношении КНДР полностью зависит от готовности Китая обеспечить ее соблюдение. Более 90% экспорта КНДР так или иначе проходит через Китай. Если Пекин решит ослабить или даже остановить применение санкций, как это было в прошлом, американская кампания «максимального давления» превратится в пустой звук.

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Фактически в течение ближайших нескольких недель кампания «максимального давления» может оказаться на грани краха, поскольку Китай отказывается от своих усилий, чтобы помочь Соединенным Штатам ограничить ядерные усилия Северной Кореи. Из-за торговой войны, которая, похоже, с каждым днем всё больше обостряется, у Пекина нет стимула помогать США в чём бы то ни было, особенно когда речь заходит о КНДР. На самом деле Китай может использовать санкции в качестве козыря в ходе торговых переговоров. Трамп не хочет отказаться от пошлин на китайские товары? Хорошо, Китай может нанести ответный удар, открыв границу с КНДР или обеспечив поддержку Пхеньяну и передачу ему более совершенных ракетных и ядерных технологий.

Итак, что выберет Вашингтон? С сожалением приходится признать, что США не способны одновременно решать обе проблемы. Китай, несомненно, является более серьезной угрозой и должен стать главным приоритетом внешней политики Соединенных Штатов в Азии и в глобальном масштабе. Китай обладает второй по величине экономикой в мире и склонностью к торговым практикам, угрожающим американским рабочим местам. Пекин стремится бросить вызов долгосрочным интересам США, поэтому он заслуживает особого внимания Вашингтона.

Конечно, будут и те, кто станет утверждать, что Соединенные Штаты способны одновременно заниматься сдерживанием Китая и ликвидацией ядерной программы Северной Кореи, если только США проявят достаточно воли, изобретательности или настойчивости. Некоторые утверждают, что если Пекин откажется от сотрудничества, Вашингтон может использовать свой контроль над международной финансовой системой, чтобы наказать китайские банки — основные каналы по отмывке северокорейских денег. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку он нанес бы ущерб всей мировой экономике и собственно американским отраслям. К тому же Китай мог бы принять ответные меры против американских предприятий, действующих в Китае, или даже отважиться на более решительные действия, может быть, даже военные.

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Никто не должен забывать о том, насколько опасна Северная Корея, но Вашингтон мало что может сделать без сотрудничества с Китаем. Единственное, что может Вашингтон — это объявить катастрофическую войну КНДР из-за ее ядерной программы, в которой погибло бы бесчисленное количество людей. Сотрудничество с КНР по данному вопросу невозможно в условиях торговой войны, поэтому для США пришло время расставить приоритеты. Это означает, что Китай должен стать ключевым приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов.