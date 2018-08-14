Asia Times: Лондон хочет остаться глобальным игроком в сфере безопасности

Максим Исаев, , 08:09 — REGNUM

В ходе своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил 7 августа, что возвращение Королевского флота в Тихий океан будет бессрочным. Он также отметил, что становление и расширение влияния Китая является международной проблемой, и что процесс милитаризации искусственных островов, запущенный Пекином в Южно-Китайском море, где у КНР возникли территориальные споры с рядом стран Юго-Восточной Азии, противоречит международным нормам, пишет Эммануэль Скимия в статье для издания Asia Times.

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Британское военно-морское развертывание в Восточной Азии официально направлено на защиту глобальной морской торговли. Британский первый морской лорд Королевского флота и начальник военно-морского штаба адмирал сэр Филип Джонс заявил в мае 2018 года в лондонском Королевском Объединенном институте оборонных исследований, что Пекин «может не представлять прямой угрозы для Великобритании», но способен оспорить способность Королевского флота обеспечивать свободу судоходных операций, которая является ключевым компонентом международного порядка, основанного на правилах.

Уильямсон также подчеркнул, что Великобритания по-прежнему является военной державой, «готовой и желающей сражаться в континентальной Европе, на Ближнем или Дальнем Востоке». Но реальность такова, что Королевский флот не может выполнять операции в Восточной Азии без опоры на обширные оборонные структуры США, а также на французские вооруженные силы и материально-технические средства в Индо-Тихоокеанском регионе.

В 2018 году в водах Индийского и Тихого океанов были развернуты три британских военных корабля. Фрегат HMS «Сазерленд» вернулся в Великобританию 10 августа после семи месяцев службы, включающей операции в Южно-Китайском море, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совместные учения с США, Австралией, Японией и Новой Зеландией.

Десантно-вертолетный корабль-док ВМС Великобритании HMS «Альбион», флагманский корабль Королевского флота, недавно размещенный в Северо-Восточной Азии для обеспечения санкций ООН против КНДР, в ближайшее время намерены направить обратно в Великобританию. В то же время, еще один британский фрегат HMS «Аргайл» направляется в Восточную Азию, где он примет участие в морских учениях с Японией.

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Британское правительство намерено развернуть один из двух своих будущих авианосцев в Индо-Тихоокеанском регионе в 2020-х годах. Авианосец «Королева Елизавета» будет усилен в 2021 году эскадрильей морской пехоты США, состоящей из истребителей F-35B. Королевский военно-морской флот уделяет большое внимание объединенным воздушно-морским операциям и полной интеграции F-35 и будущих воздушных боевых платформ с собственным авианосным ударным соединением.

Обеспечение доступа к морям и океанам является одним из основных элементов геополитики Великобритании. Лондон хочет обеспечить свободный и безопасный доступ к всеобщему достоянию и обеспокоен тем, что быстрое расширение возможностей военно-морских сил КНР может ограничить свободу действий в Индийском и Тихом океанах.

Выступая на очередной конференции в июне, адмирал Джонс заявил, что Британия вскоре объединится с военно-морскими силами США и Франции, обеспечив тем самым непрерывное присутствие авианосных ударных соединений «в рамках глобальной оперативной морской группировки». Франко-британские совместные экспедиционные силы начнут действовать к 2020 году.

Великобритания также достигла новой трехсторонней договоренности с ВМС Франции и морскими силами самообороны Японии. Кроме того, в прошлом месяце Уильямсон и его австралийская коллега Мэрис Пэйн предположили, что британский авианосец «Королева Елизавета» мог бы принять участие в совместных операциях с ВМС Австралии в районе Тихого океана для поддержания норм международного морского права и проведения противолодочных операций Канберры в территориальных водах Австралии.

По словам адмирала Джонса, через пять лет «разумно предположить, что там, где будут британские военно-морские силы, появятся и китайцы». Он добавил, что через 10 лет китайский подводный флот, скорее всего, превысит численность субмарин ВМС США.

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В распоряжении Великобритании в настоящий момент находятся 10 подводных лодок и 70 кораблей, из которых 13 — фрегаты, а шесть — эсминцы. Несмотря на строительство новых британских кораблей, ожидается, что в ближайшие годы численность кораблей ВМС Великобритании останется примерно такой же. В этой связи для Великобритании необходимо оборонное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы сохранить «непрерывное» присутствие на территории Индо-Тихоокеанского региона. Лондон стремится доказать, что он останется глобальным игроком в сфере безопасности даже после выхода из состава Европейского союза в марте 2019 года.