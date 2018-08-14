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В Екатеринбурге суд снял звезду КВН с выборов

Политика

Конкурент обнаружил погрешности в собранных в поддержку Юлии Михалковой подписях. При этом ранее избирком успешно зарегистрировал Михалкову

Екатеринбург, 14 августа 2018, 05:57 — REGNUM  В Екатеринбурге Ленинский районный суд отменил регистрацию звезды команды КВН «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на выборах в гордуму. Актриса собирается обжаловать это решение в Свердловском облсуде.

Судьбу Михалковой суд решил 13 августа. Формальным предлогом стали погрешности в данных граждан, которые поставили подписи в её поддержку. Примечательно, что снять с выборов её потребовал не избирком, а один из конкурентов. В местных СМИ сразу поползли слухи, что это выгодно другому кандидату по одномандатному округу номер 9, которая является действующим депутатом гордумы.

Напомним, Михалкова была зарегистрирована 25 июля. Вместе с ней за место в думе борются ещё шесть человек. Выборы пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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