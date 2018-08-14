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В боевых действиях в Афганистане погибли 90 человек

Политика

Среди погибших 20 мирных жителей

Газни, Афганистан, 14 августа 2018, 05:38 — REGNUM  В результате боевых действий, проходивших последние четыре дня в провинции Газни, погибли около 70 сотрудников правоохранительных органов и 20 мирных жителей, заявил глава минобороны Афганистана Ваис Ахмад Бармак, сообщает Afghanistan.ru.

По его данным, потери среди боевиков оказались более значительными. Ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали город Газни, в результате чего начались активные боевые действия. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа власти Афганистана отправили военное подкрепление силовикам, которые сражаются с террористами в городе Газни. Отмечается, что это нападение боевиков на Газни свело к минимуму надежду на мирные переговоры правительства страны с террористами.

Читайте ранее в этом сюжете: Битва за Газни: власти Афганистана отправили подкрепление

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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