Дипломаты России и Словении провели встречу в Москве

Москва, , 05:31 — REGNUM В Москве прошла встреча замминистра иностранных дел России Александра Грушко с послом Словении в РФ Приможем Шелиго, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сообщается, что встреча была связана с окончанием дипломатической миссии Шелиго в Москве. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимоотношений между странами, а также региональную и международную проблематику.

Напомним, Словения (в прошлом — одна из стран бывшей Югославии) провозгласила независимость 25 июня 1991 года, а 14 февраля 1992 года независимость признала Москва.

29 марта 2004 г. Словения вступила в НАТО, а 1 мая 2004 г. была принята в Европейский союз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране в 2018 году разразился политический кризис, вылившийся в отставку премьер-министра Миро Церара. Были проведены досрочные парламентские выборы, на которых победила Словенская демократическая партия (СДП) во главе с экс-премьер-министром Янезом Янши.

Читайте ранее в этом сюжете: В Словении правоцентристы победили на выборах в парламент