Американские СМИ привели самые вопиющие случаи бестактности Трампа

Вашингтон, , 04:47 — REGNUM У президента США Дональда Трампа возникают проблемы с пониманием международного дипломатичекого этикета, сообщает газета Politico.

В качестве примера собеседник газеты приводит случай, когда Трамп собирался позвонить в середине дня японскому премьер-министру Синдзо Абэ, забыв о разнице в часовых поясах. В результате советникам пришлось объяснять Трампу о существующей разнице во времени.

«Например, Трамп во время изучения государств Южной Азии в 2017 году перед встречей с премьер-министром Индии назвал государство Непал «соском» (nipple) и хохоча назвал Бутан «кнопкой» (button)», — сообщает собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа бывшая помощника американского президента Омароса Манигол-Ньюман заявила, что президент США Дональд Трамп съел конфиденциальный документ после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. Другие сотрудники Белого дома назвали эту информацию ложью, а сам Трамп назвал бывшую помощницу «злобной и сумасшедшей».

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