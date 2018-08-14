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Генсек ООН назвал конвенцию о правовом статусе Каспия «исторической»

Политика

Гуттереш поздравил Россию, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмению с подписанием соглашения по Каспийскому морю

Генсек ООН назвал конвенцию о правовом статусе Каспия «исторической»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Лидеры каспийских государств

Нью-Йорк, США, 14 августа 2018, 04:34 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря «историческим документом», заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

«Этот исторический документ свидетельствует о важности регионального сотрудничества, которое необходимо для обеспечения мира и безопасности во всем мире», — приводит слова Гуттереша секретарь.

Также Гуттереш поздравил Россию, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмению с подписанием документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на Каспийском саммите, проходившем в Актау (Казахстан), лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности моря остается в общем пользовании сторон, при этом дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности.

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