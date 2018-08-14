Китайский плавучий госпиталь «Ковчег мира» прибыл на Тонга

Нукуалофа, , 04:00 — REGNUM Китайский морской госпиталь «Ковчег мира» прибыл в столицу Тонги порт Нукуалофа с восьмидневным визитом доброй воли в рамках гуманитарной миссии «Гармония-2018», сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

А церемонии приветствия корабля присутствовали исполняющий обязанности премьер-министра Тонга Семиси Сика, посол Китая Ван Баодун, местные жители и китайские граждане, пребывающие на Тонге. Военный оркестр Тонги сыграл государственные гимны Китая и Тонги, а молодые островитяне станцевали народный танец.

Семиси Сика тепло поприветствовал уже второй визит «ковчега» на Тонга от имени народа и правительства страны, а также выразил поддержку его гуманитарной миссии. Ван, в сою очередь выразил надежду, что визит поможет укрепить двусторонние отношения.

Напомним, что в прошлый раз «Ковчег мира» был на Тонге в 2014 году. Целью миссии является оказание качественной бесплатной квалифицированной медицинской помощи нуждающимся. 9 августа «ковчег» завершил свой восьмидневный визит на Фиджи.

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