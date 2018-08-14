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Депутат Рады: Мы думали, для Германии принципы демократии важнее газа

Политика

«Мы потеряли субъектность»

Киев, 14 августа 2018, 04:15 — REGNUM  Нормандский формат существует в отрыве от бизнес-интересов его европейских участников, заявил украинский внефракционный депутат Виктор Балога в эфире телеканала NEWSONE.

По словам украинского депутата, «нормандский формат» не работает, и на его эффективность рассчитывать не приходится. Причина, по его оценке, в двурушничестве Берлина и Парижа.

«Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам, — сказал Балога. — Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России».

Что касается Киева, то недопустимо, отмечает депутат, «дальше так разваливать страну». Он отметил, что отсутствие субъектности и бедность — это путь к тому, чтобы с Киевом никто не читался.

Напомним, так называемая нормандская четверка образована Украиной, Россией, Германией и Францией — для урегулирования ситуации на Украине. Первая встреча состоялась в июне 2014 года.

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