Депутат Рады: Мы думали, для Германии принципы демократии важнее газа

Киев, , 04:15 — REGNUM Нормандский формат существует в отрыве от бизнес-интересов его европейских участников, заявил украинский внефракционный депутат Виктор Балога в эфире телеканала NEWSONE.

По словам украинского депутата, «нормандский формат» не работает, и на его эффективность рассчитывать не приходится. Причина, по его оценке, в двурушничестве Берлина и Парижа.

«Проблема в одном — мы потеряли субъектность и дали заниматься нашими делами немцам и французам, — сказал Балога. — Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России».

Что касается Киева, то недопустимо, отмечает депутат, «дальше так разваливать страну». Он отметил, что отсутствие субъектности и бедность — это путь к тому, чтобы с Киевом никто не читался.

Напомним, так называемая нормандская четверка образована Украиной, Россией, Германией и Францией — для урегулирования ситуации на Украине. Первая встреча состоялась в июне 2014 года.