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Китай надеется на неизбирательность нового комиссара ООН по правам человека

Политика

...бывшего президента Чили Мишель Бачелет

Пекин, 14 августа 2018, 03:50 — REGNUM  Китай одобряет назначение бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост верховного комиссара ООН по правам человека и готов сотрудничать с ней по вопросам развития международного института прав человека, заявил 13 августа пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает агентство Синьхуа.

«Китай надеется и верит, что после того, как Бачелет приступит к работе, она будет это делать справедливо, объективно и не избирательно, обеспечивая развитие гражданских политических прав, экономических, социальных и культурных прав и прав на развитие, а также и дальше улучшая права человека в мире», — заявил Лу.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила кандидатуру Бачелет на указанную выше должность 10 августа текущего года. Она сменила на посту иорданского дипломата Зейда Раада аль-Хуссейна. Первый четырехлетний срок Бачелет на новом посту начнется 1 сентября 2018 года и продлится до 31 августа 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Чили стала Верховным комиссаром ООН по правам человека

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