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Определились даты визита в Китай премьер-министра Малайзии

Политика

Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад с 17 по 21 августа пробудет с официальным визитом в Пекине по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна

Пекин, 14 августа 2018, 03:35 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии посетит с официальным визитом Китая во второй половине августа, сообщает агентство Синьхуа.

Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад с 17 по 21 августа пробудет с официальным визитом в Пекине по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщил 13 августа пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан во время очередной пресс-конференции.

Ранее о начале приготовлений к визиту стало известно еще в середине июля текущего года. Одной из ключевых тем переговоров между сторонами станет «Новый шелковый путь», кроме того планируется обсудить двусторонние отношение и сотрудничество в формате Китай-АСЕАН.

Министр иностранных дел Китая Ван И, находясь с официальным визитом в Куала-Лумпуре в конце июля назвал 93-летнего Маохамада «старым другом китайского народа», а также отметил, что между странами существуют «очень незначительные разногласия», которые перевешиваются их общими интересами.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Китая видит «незначительные разногласия» в отношениях с Малайзией

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Политика Китая
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