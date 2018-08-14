Посольство РФ: Лондон не готов помогать народу Сирии

Лондон, , 03:33 — REGNUM Британская сторона не готова оказывать реальную помощь народу Сирии: пока слышны лишь разговоры, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Отвечая на вопрос о перспективах участия Лондоне в гуманитарных усилиях по оказанию помощи народу Сирии, российский дипломат сказал:

«Наши контакты в Форин-офисе свидетельствуют о неготовности британского правительства менять свою позицию и подключаться к усилиям мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу».

По мнению российской стороны «обеспокоенность тяжелым положением населения» Сирии проявляется исключительно на словах. Практических действий при этом нет.

Что касается Европейского союза, то необходимо, чтобы этот субъект отменил антисирийские санкции, «душащие» экономику Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Британия — одна из стран — союзниц США, которые участвовали в нанесении ракетного удара по Сирии в апреле 2018 года. Поводом для атаки стали очередные бездоказательные обвинения Дамаска в применении оружия массового поражения против мирных сирийцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Французское СМИ: Русофобия в ЕС сродни «рефлексу Павлова»